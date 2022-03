MUSICIENS EN HERBE Montarnaud Montarnaud Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-11 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-11 19:00:00 19:00:00

2022-05-11 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-11 19:00:00 19:00:00

Montarnaud Hérault Montarnaud

Carte blanche aux élèves musiciens de l'École de musique Intercommunale : des lectures musicales qui font se rencontrer le livre et la musique, de l'exploration de répertoire de violoncelles ou de flûtes, univers sonores d'un pays particulier…

+33 4 67 55 48 16

