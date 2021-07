Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine, Vaucluse Musiciens du Dôme, concert Musique dans la Nef Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse

Musiciens du Dôme, concert Musique dans la Nef Vaison-la-Romaine, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Vaison-la-Romaine. Musiciens du Dôme, concert Musique dans la Nef 2021-07-11 – 2021-07-11

Vaison-la-Romaine Vaucluse Musique baorque italienne. Direction : Catherine Girard. Oeuvres de Vivaldi, Corelli, Galuppi. amis.eglisehaute@gmail.com http://www.vaison-eglisehaute.eu/ dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Vaison-la-Romaine Adresse Ville Vaison-la-Romaine lieuville 44.23826#5.07421