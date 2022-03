Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs Centre culturel Jacques Duhamel, 8 avril 2022, Vitré.

Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs

Centre culturel Jacques Duhamel, le vendredi 8 avril à 19:00

### **Première partie** Poésie du santûr Iran – Farnaz Modarresifar Née en 1989, la compositrice et santûriste franco-iranienne Farnaz Modarresifar compte parmi les plus grandes virtuoses de sa génération en Iran. Farnaz effectue de brillantes études musicales à Téhéran puis à Paris. La jeune musicienne s’est produite à plusieurs reprises sur France Musique et au Théâtre de la Ville de Paris, ainsi que dans de nombreux festivals, en solo ou en collaboration avec plusieurs ensembles. ### **Deuxième partie** Le koto voyageur Japon – Mieko Miyazaki Née à Tokyo, Mieko Miyazaki débute son apprentissage du koto auprès de Tomizo Huruya et Sachiko Tamura, avant d’être admise à la Tokyo National University of Fine Art and Music. Elle est choisie pour représenter le Japon lors de manifestations culturelles internationales. À son arrivée en France en 2005, sa carrière prend une dimension mondiale, en solo, en compagnie de maîtres du jazz, d’orchestres ou d’ensembles de chambre. **Réservations** [[https://my.weezevent.com/musiciens-dici-musiques-dailleurs-7](https://my.weezevent.com/musiciens-dici-musiques-dailleurs-7)](https://my.weezevent.com/musiciens-dici-musiques-dailleurs-7)

Plein tarif 10€ | Tarif réduit 5€ |Tarif -8 ans : gratuit

Le cycle « Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs » met à l’honneur des interprètes de musiques traditionnelles du monde entier, vivant en France.

Centre culturel Jacques Duhamel 2 rue de strasbourg Vitré Vitré Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T20:30:00