Auditorium Mozart, Vitré (35), le vendredi 8 avril à 19:00

Le cycle « **Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs** » met à l’honneur des interprètes de musiques traditionnelles du monde entier, vivant en France. *Première partie* Poésie du santûr Iran – Farnaz Modarresifar Née en 1989, la compositrice et santûriste franco-iranienne Farnaz Modarresifar compte parmi les plus grandes virtuoses de sa génération en Iran. Farnaz effectue de brillantes études musicales du Conservatoire National de Téhéran à l’Université de Paris 8 en passant par l’école Normale de Musique de Paris et le Conservatoire de Boulogne-Billancourt. La jeune musicienne s’est produite à plusieurs reprises sur France Musique et Théâtre de la Ville de Paris, ainsi que dans de nombreux festivals, en solo ou en collaboration avec plusieurs ensembles. Lauréate de l’Académie des jeunes compositrices de l’Orchestre de Chambre de Paris, ses pièces seront créées en 2022 et 2023 à la Philharmonie de Paris et au Théâtre de Châtelet. *Deuxième partie* Le koto voyageur Japon – Mieko Miyazaki Née à Tokyo, Mieko Miyazaki débute son apprentissage du koto (cithare sur table à 13 cordes pincées) auprès de Tomizo Huruya et Sachiko Tamura, avant d’être admise à la Tokyo National University of Fine Art and Music. Elle est choisie pour représenter le Japon lors de manifestations culturelles internationales. À son arrivée en France en 2005, elle est une musicienne anonyme jouant d’un instrument peu connu du public européen. Sa carrière prend alors une dimension mondiale, en solo, en compagnie de maîtres du jazz, d’orchestres ou d’ensembles de chambre. Son projet *Tessi Tessi*, ou son travail de transcription des Variations Goldberg de Bach pour koto solo, illustrent son désir de créer des liens entre musiques occidentales et japonaises, tout en transmettant son savoir-faire. *source : événement [Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs](https://agendatrad.org/e/35949) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

TP 10€ / TR 5€

organisé par Maison des Cultures du Monde – CFPCI

Auditorium Mozart,Vitré (35) 2, Rue de Strasbourg Auditorium Mozart, 35500 Vitré, France



2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T20:30:00