Ancien Lavoir de la Poste, le lundi 21 juin à 18:00

Scène ouverte à tous les amateurs de musique! ——————————————— Contacter « Musique Passion » au 06.17.54.22.97 pour organiser les ordres de passages. La scene est disponible à partir de 18h 00, en partenariat avec la mairie de l’Escarène. Fête de la musique 2021 Ancien Lavoir de la Poste Ancien Lavoir de la Poste 06440 L’Escarène L’Escarène Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T18:00:00 2021-06-21T23:00:00

