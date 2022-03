Musiciens, chanteurs, danseurs de Montélimar et d’Ukraine Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar Drôme Montélimar EUR 5 5 A l’initiative du Lions Club et du Kiwanis, un grand spectacle de soutien à l’Ukraine se tiendra le samedi 19 mars à Montélimar, avec la présence exceptionnelle de la violoncelliste ukrainienne Miroslava. kiwanis.montelimar.leteil@gmail.com Théâtre Emile Loubet Place du théâtre Montélimar

dernière mise à jour : 2022-03-15

