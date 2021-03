Music’halte – Mama Godillot Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 26 février 2021-26 février 2021, Toulouse.

Music’halte – Mama Godillot

Bibliothèque d’étude et du patrimoine, le vendredi 26 février à 12:30

Une pause de midi tout en douceur et pleine d’évasion ! Avec Mama Godillot, c’est la douceur et le caractère d’une voix aux accents de la Sicile, les mélodies envoûtantes d’un guitariste et les rythmes impétueux d’un percussionniste sans frontière… Une malle pleine de soleil, de transes africaines, de douceurs des îles. Le Brésil, l’Angola, le Cap-Vert, la Réunion… même pas mal aux pieds ! On sautille du côté de Cuba, on danse à s’en trouer les chaussettes sur une valse sicilienne. On découvre, on s’émerveille, et on partage cette beauté, cette richesse de diversité que nous offrent les musiques du tour du monde.

Avec Benoit Alves (guitare, chœur), Valeria Vitrano (chant) et Didier Delluc (percussions, chœur).

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse



2021-02-26T12:30:00 2021-02-26T14:30:00