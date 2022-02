Music’halte – Joanna Goodale Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, le vendredi 25 février à 12:30

### Music’halte – Joanna Goodale : Bach à la rencontre des Soufis À travers un éclairage personnel et audacieux, Joanna Goodale, pianiste d’origine turque et anglaise, dévoile les liens insoupçonnés entre l’Orient soufi et l’Occident baroque. En plus d’interpréter les œuvres de J-S Bach, Joanna Goodale revisite sa musique à travers des rythmes du Moyen-Orient et arrange les chants soufis de Turquie et d’Iran avec l’utilisation d’effets mécaniques, rappelant les timbres d’instruments traditionnels de ces pays. **Le concert initialement prévu sur Debussy a été remplacé par ce programme intitulé « Bach à la rencontre des Soufis ».** ### Plus d’infos [Site de la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/musichalte-joanna-goodale/) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 25 février à 12h30 * Tout public

Accès libre et gratuit

Culture Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

