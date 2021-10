Toulouse Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Music’halte – Joanna Goodale Bach in a circle Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Bibliothèque d’étude et du patrimoine, le vendredi 30 octobre 2020 à 12:30

Le concert initialement prévu le 27 mars est reporté au 30 octobre Joanna Goodale, pianiste d'origine turque et anglaise, arrange les chants soufis de Turquie et d'Iran avec l'utilisation d'effets mécaniques, rappelant les timbres d'instruments traditionnels de ces pays. Du fait du contexte sanitaire, la Music'halte de Joanna Goodale du vendredi 30 octobre est soumise une jauge de 50 places assises. Des tickets seront distribués le jour même à partir de 11h30

2020-10-30T12:30:00 2020-10-30T14:30:00

Bibliothèque d'étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse