Music’halte : ANOUCK Médiathèque José Cabanis Toulouse, vendredi 29 mars 2024.

Vendredi 29 mars à 12h30

ANOUCK est un quatuor vocal féminin, dans lequel les voix et percussions content des récits anciens, issus du bassin méditerranéen (France, Espagne, Italie, Grèce, Turquie). De la complainte amoureuse aux poèmes contemplatifs, en passant par des chants révolutionnaires et des paroles de femmes, ANOUCK s’imprègne de ces récits traditionnels et les teinte de couleurs inventives. La polyphonie est mise à l’honneur au travers d’harmonies audacieuses et de rythmes telluriques.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Concert Tout public