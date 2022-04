Music’halte : Alberi Sonori Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Music’halte : Alberi Sonori Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, 29 avril 2022, Toulouse. Music’halte : Alberi Sonori

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, le vendredi 29 avril à 12:30

### Concert Alberi Sonori s’enracine dans les traditions, rituels, histoires, croyances, « amours et tragédies » de l’Italie entière. Du nord au sud, des montagnes à la mer, ils voyagent à travers mille paysages, comme s’ils suivaient le cours d’une rivière. _Avec Cinzia Minotti (chant, tambours, petites percussions), Giuseppe Ponzo (guitaire battente, lira calabraise, mandoline, flûtes traditionnelles, orgue), Chiara Scarpone (chant, guitare classique, petites percussions) et Matteo de Bellis (chant, accordéon, percussions)._ ### Plus d’infos [Site de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/musichalte-alberi-sonori/) ![]() ### Infos pratiques * Le 29 avril 2022 à 12h30

Entrée libre

Culture Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T12:30:00 2022-04-29T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Adresse 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Toulouse Departement Haute-Garonne

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Music’halte : Alberi Sonori Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 2022-04-29 was last modified: by Music’halte : Alberi Sonori Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 29 avril 2022 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne