Musichall’Ino avec Titoff Marseille 2e Arrondissement, 22 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Musichall’Ino avec Titoff Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2022-04-22 – 2022-04-22 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

25 30 Musichall’Ino est un spectacle annuel de variétés, un peu sur le modèle des émissions TV telles Le Plus Grand Cabaret, Champs Élysées ou Les Années bonheur. Spectacle tous publics, il est régulièrement recommandé et parrainé par les principaux médias régionaux France 3 Provence-Alpes, France Bleu Provence et La Provence. C’est plus de deux heures de rires et de rêves avec plusieurs artistes professionnels issus des domaines de l’humour, musique, magie, cirque et autres variétés.



Avec



• Caroline Marx

Révélée par l’émission « Diversion » d’Arthur sur TF1, on la surnomme la reine de la magie, drôle et surprenante. Elle bluffe le public avec talent et l’emporte dans son univers très spectaculaire. Caroline c’est l’élégance devenue magicienne.



• Yves Pujol

Humoriste toulonnais, habitué des plateaux de télévision, Yves Pujol porte un regard amusé sur les petits gestes et faits de la vie de tous les jours. Il les déballe et nous fait hurler de rires. La vie qu’il raconte n’est pas la sienne, mais la nôtre, ce qui est d’autant plus drôle.



• Titoff

Comédien et Humoriste né à Marseille. Drôle mais pas vulgaire, piquant mais pas méchant, caustique mais séduisant, Titoff observe le monde qui devient fou. Il fait rire de cette folie nouvelle, il la décortique avec son regard tendre et sa mauvaise foi légendaire…



• Big Band 13

Créé en 2005, le Big Band 13 est basé à Aix en Provence. Composé de musiciens issus du conservatoire qui partagent la même passion du swing. Leur jazz festif ponctué d’interventions de solistes fidèles et créatifs fait vibrer le public emballé.



• Change Fusion

Dans cette discipline où changer très rapidement de tenues a été popularisée par Arturo Bracchetti, ce duo de jeunes femmes on est habitué à voir des duos homme femme a remporté le championnat de France de magie. Elles sont époustouflantes !



• Philippe Roche

Enfant de la balle, avignonnais de naissance, Il a tout pour lui, des voix de stars à la pelle et de l’originalité. Il est moderne, drôle, et la qualité de ses textes attire l’émotion. Philippe Roche a une voix haut de gamme, il chante, imite, joue la comédie et fait rire.



• Gustine

Finaliste 2020 de The Voïce, la chanteuse harpiste au timbre de voix si particulier et à la personnalité originale sait séduire le public. Les spectateurs tombent vite sous le charme de cette musicienne chanteuse particulièrement douée.



• Pierre-Yves Plat

Une dextérité et un swing époustouflants, mélangeant classique, jazz et impro, il fait une traversée musicale sur scène, avec humour et audace en toute complicité avec le public. C’est l’un des pianistes les plus doués de sa génération, ambassadeur officiel Playel en France.





L’association le Club Hervé Spectacles Marseille-Provence et ses partenaires dédient le résultat du spectacle Musichall’Ino à trois associations de la région qui, comme elle, sont composées en totalité de bénévoles.



Musichall’Ino a deux objectifs principaux :

• Aider financièrement des associations humanitaires oeuvrant en faveur d’enfants gravement atteints, hospitalisés en longue durée ou malheureusement en fin de vie, handicapés ou socialement défavorisés.

Dans la région Marseille-Provence, cette année, le spectacle est dédié à trois associations de bénévoles très complémentaires auxquelles le résultat de la soirée sera ensuite remis : « Le Point Rose », « Pour le fil d’Ariane » et « Un toit pour mes parents ».

• Participer à la pérennisation des spectacles vivants et à leur promotion, par l’embauche d’artistes professionnels confirmés ou en devenir (Laurent Gera et Florence Foresti y ont fait leur début à Lyon).

Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

