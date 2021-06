Vienne Vienne Isère, Vienne MusicaVienne Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

MusicaVienne Vienne, 21 juin 2021-21 juin 2021, Vienne. MusicaVienne 2021-06-21 16:00:00 – 2021-06-21 18:00:00 Pavillon du tourisme Cours Brillier – CS 700

Vienne Isère EUR 9 9 Une expérience au cours de laquelle votre guide incarnera des personnages hors du temps, gardiens de trois sites viennois méconnus l’odéon, la cour des Carmes et l’église Saint-André-le-Bas qui prendront une toute nouvelle dimension au son de la musique… contact@vienne-condrieu.com +33 4 74 53 70 10 https://www.vienne-condrieu.com/ Une expérience au cours de laquelle votre guide incarnera des personnages hors du temps, gardiens de trois sites viennois méconnus l’odéon, la cour des Carmes et l’église Saint-André-le-Bas qui prendront une toute nouvelle dimension au son de la musique…

Détails Catégories d'évènement: Isère, Vienne