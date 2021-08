Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer, Seine-Maritime Musi’Caux, concert piano et violon Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Mer

Seine-Maritime

Musi’Caux, concert piano et violon Saint-Aubin-sur-Mer, 9 octobre 2021, Saint-Aubin-sur-Mer. Musi’Caux, concert piano et violon 2021-10-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-09

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Mer Venise, Vienne … New Orleans avec César Velev, violon, Stefano Maghenzani, piano

César Velev et Stefano Maghenzani vous emmèneront dans un voyage musical à travers le temps et l’espace, de la musique baroque à Venise aux sonorités du jazz de la Nouvelle-Orleans A 20h30 à l’église.

Libre participation Venise, Vienne … New Orleans avec César Velev, violon, Stefano Maghenzani, piano

César Velev et Stefano Maghenzani vous emmèneront dans un voyage musical à travers le temps et l’espace, de la musique baroque à Venise aux sonorités du jazz de la… +33 6 30 50 54 32 Venise, Vienne … New Orleans avec César Velev, violon, Stefano Maghenzani, piano

César Velev et Stefano Maghenzani vous emmèneront dans un voyage musical à travers le temps et l’espace, de la musique baroque à Venise aux sonorités du jazz de la Nouvelle-Orleans A 20h30 à l’église.

Libre participation dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Aubin-sur-Mer Adresse Ville Saint-Aubin-sur-Mer lieuville 49.88903#0.87552