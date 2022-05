Musicancy – Concert hors les murs Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Musicancy – Concert hors les murs Tonnerre, 25 juin 2022, Tonnerre.

2022-06-25 17:00:00 – 2022-06-25 18:00:00

Tonnerre Yonne Tonnerre EUR "L'humour dans la musique du Grand Siècle" – Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé. Concert commenté en avant-goût du grand concert « Charpentier et Molière » au château d'Ancy-le-Franc le lendemain… Ou comment tout savoir sur les ressorts de l'humour dans la musique du Grand Siècle ! Avec Élodie Fonnard, dessus, Bandine Sanson de Sansal, bas-dessus, Noémie Lenhof, viole de gambe, Sébastien Daucé, clavecin et direction. http://www.musicancy.org/

