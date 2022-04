Musicals : Let the sunshine in… Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: 89450

Vézelay

Musicals : Let the sunshine in… Vézelay, 25 juin 2022, Vézelay. Musicals : Let the sunshine in… Rue de l’Hôpital Cité de la Voix Vézelay

2022-06-25 05:45:00 – 2022-06-25 Rue de l’Hôpital Cité de la Voix

Vézelay 89450 EUR Réveillez-vous avec 60 musiciens de l’Harmonie de Tonnerre aux sons des grands tubes des comédies musicales ! Un moment magique pour faire entrer le soleil dans les cœurs et les esprits ! Avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre. contact@lacitedelavoix.net +33 3 86 94 84 30 https://www.lacitedelavoix.net/ Réveillez-vous avec 60 musiciens de l’Harmonie de Tonnerre aux sons des grands tubes des comédies musicales ! Un moment magique pour faire entrer le soleil dans les cœurs et les esprits ! Avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre. Rue de l’Hôpital Cité de la Voix Vézelay

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: 89450, Vézelay Autres Lieu Vézelay Adresse Rue de l'Hôpital Cité de la Voix Ville Vézelay lieuville Rue de l'Hôpital Cité de la Voix Vézelay Departement 89450

Vézelay Vézelay 89450 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezelay/

Musicals : Let the sunshine in… Vézelay 2022-06-25 was last modified: by Musicals : Let the sunshine in… Vézelay Vézelay 25 juin 2022 89450 Vézelay

Vézelay 89450