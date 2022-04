Musicals de La Cité de la Voix – Tonnerre Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

La saison Musicals se poursuit au mois d'avril de manière sportive. Venez vous dégourdir les articulations sur les rythmes du jazz de Broadway, appréhender le charleston, la valse ou encore quelques steps avec un(e) partenaire ! Le tout encadré par des professionnels. Bref, venez enflammer la piste le 30 avril à l'occasion du week-end dansez !

