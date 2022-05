Musicals : Chanter à Broadway, 27 mai 2022, .

Musicals : Chanter à Broadway

2022-05-27 – 2022-05-27

Saviez-vous que la plupart des chansons populaires américaines sont tirées de comédies musicales ? L’histoire fascinante de Broadway s’éclaire grâce à un grand spécialiste du genre qui s’appuie sur des extraits chantés, anecdotes et voix incontournables pour une soirée ludique et étincelante dans les coulisses des théâtres de New-York…Avec Patrick Niedo, Lily Kerhoas, Lisandro Nesis, Manon Taris et Antoine Mérand.

dernière mise à jour : 2022-03-25 par