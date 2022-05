Musicals : Cabaret Broadway Baroque, 29 mai 2022, .

Musicals : Cabaret Broadway Baroque

2022-05-29 – 2022-05-29

Un chanteur nous raconte avec humour et en chanson comment il partage sa carrière entre la musique baroque et la comédie musicale… au risque de perdre la raison ! Ce cabaret, qui mêle et démêle ces deux répertoires, lui permet de répondre à la question qui nous angoisse tous : qui suis-je ? Avec Lisandro Nesis, Thomas Tacquet-Fabre, Anne Reulet-Simon et Emmanuelle Cala.

