Musical’Océan : Mendelssohn, Brahms, Schubert, 27 mai 2022, . Musical’Océan : Mendelssohn, Brahms, Schubert

2022-05-27 – 2022-05-27 Pour terminer en beauté ce premier temps de notre saison culturelle, découvrez les concerts de Musical’Océan qui égaieront votre week-end des 27 et 28 mai. Un trio d’exception au service des plus sublimes pages de la musique romantique ! Théo Fouchenneret, le plus jeune, est une étoile montante du piano : il a remporté le premier prix du Concours international de Genève en 2018 et a été nommé révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique classique 2019. Pierre Fouchenneret, pour sa part, est un violoniste hors pair, dont le jeu sensible et virtuose est salué tant par la critique que par le public. Enfin, la profondeur musicale, la maîtrise technique et l’éclectisme de François Salque en font l’un des grands noms du violoncelle actuel. Au programme, trois compositeurs majeurs

MENDELSSOHN, Romance sans parole pour violoncelle et piano

BRAHMS, Trio nº2

