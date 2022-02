Musical’Océan : Gipsy Jazz Quartet Lacanau, 16 avril 2022, Lacanau.

Musical’Océan : Gipsy Jazz Quartet Salle l’Escoure 13 Avenue de l’Europe Lacanau

2022-04-16 – 2022-04-16 Salle l’Escoure 13 Avenue de l’Europe

Lacanau Gironde

Après plus de 20 ans de collaboration, un nombre impressionnant de concerts dans de nombreux pays et cinq albums réalisés ensemble, Mathias Lévy (violon) et Samuel Strouk (guitare) avec reviennent avec joie sur leur premier amour, le jazz swing de Django Reinhardt.

Accompagnés de leurs compagnons de route de longue date, le bassiste Olivier Lorang et le batteur Jérémie Pontier, ils retournent sur le terrain de jeu de leurs jeunes années, celui qui a forgé les bases de leur rencontre musicale, l’improvisation et les grands standards du jazz manouche.

Solos endiablés et arrangements raffinés sont le ciment de leur musique. Et leur complicité transforme chaque instant en une nouvelle jubilation !

Gipsy Jazz Quartet, Mathias Lévy et Samuel Strouk avec Jérémie Pontier, percussions et Olivier Lorang, contrebasse

