Musical’Océan : Bach, Schumann, Mendelssohn Lacanau, 28 mai 2022, Lacanau.

Musical’Océan : Bach, Schumann, Mendelssohn Salle l’Escoure Place de l’Europe Lacanau

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 Salle l’Escoure Place de l’Europe

Lacanau Gironde

Trois musiciens exceptionnels, bardés de prix internationaux, mettent leur talent au service des pages les plus sublimes de la musique romantique ! Leur jeu à la fois ciselé, tout en finesse et plein de fougue, redonne toute leur magie aux chefs d’œuvre qu’ils interprètent. Un moment jubilatoire proposé par l’association Ici et Maintenant.

« L’archet hors norme de Pierre Fouchenneret » – Le Figaro

« On est frappé par une présence et un son plein et intense. Rapidement, les contrastes nous saisissent. Théo Fouchenneret nous convie à une véritable interprétation. » – Diapason

« François Salque est exceptionnel dans toutes ses interprétations » – Sud-Ouest

Au programme de la soirée :

BACH, Choral

SCHUMANN, Sonate violon et piano N2

MENDELSSOHN, Trio nº2

Salque

