Musical'été Les Aix-d'Angillon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Les Aix-d'Angillon. Musical'été 2021-07-10 – 2021-08-06

Les Aix-d’Angillon Cher Les Aix-d’Angillon Rire, applaudir, échanger des regards, des paroles, des sourires…beaucoup de moments précieux à vivre lors des différents spectacles… Attention, le nombre de places étant limité, pensez à réserver ! Festival de musique en Terres du Haut Berry +33 7 85 22 91 40 Rire, applaudir, échanger des regards, des paroles, des sourires…beaucoup de moments précieux à vivre lors des différents spectacles… Attention, le nombre de places étant limité, pensez à réserver ! MusicalEté dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Lieu Les Aix-d'Angillon