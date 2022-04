Musicales en Folies “Amérique…Amérique !” Fontaine-lès-Dijon, 8 avril 2022, Fontaine-lès-Dijon.

Musicales en Folies “Amérique…Amérique !” Centre d’Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon

2022-04-08 17:30:00 – 2022-04-10 Centre d’Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle

Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or Fontaine-lès-Dijon

Après deux années sans Musicales en Folie – les dernières datant d’avril 2019 « Le concerto…de Bach à Gershwin » et les « Folies d’Automne » de novembre 2021, voici qu’approchent celles qui se présentent comme les « Folies de Printemps » des 8-9-10 avril 2022 …

L’édition 2022 sera la 8ème édition des Folies d’avril proposée par la Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon ; elle se déroulera au Centre d’Animation Pierre Jacques de Fontaine-lès-Dijon

les Folies ” Amérique… Amérique ! ”

12 concerts durant ces 3 jours qui nous emmèneront en Amérique du sud avec le tango d’Astor Piazzolla et en Amérique du Nord auprès de compositeurs américains (Copland, Gershwin, Bernstein, Cage…) mais aussi européens qui ont vécu de nombreuses années sur le continent américain (Dvorak, Rachmaninoff, Bartok…)…

sans oublier le Jazz de La Nouvelle Orléans, avec les musiciens du Riverboat Stomper Dixieband qui ouvriront le festival vendredi 8 avril à 17h30 lors de l’inauguration…et ce sera gratuit.

Pendant ces 3 jours, vous retrouverez bon nombre de vos interprètes favoris, solistes ou ensembles instrumentaux (Les pianistes Gaspard Dehaene, Eric Artz, Eve-Melody Salom, Julien Blanc, Natacha Melkonian, Emmanuelle Bouillot – Nathan Mierdl, violon – L’Orchestre Dijon Bourgogne, dirigé par Joseph Bastian – L’Ensemble Orchestral de Dijon, dirigé par Flavien Boy – le quatuor Kodama – l’ensemble Métamorphoses – le duo Evade…)…sans oublier les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon et les étudiants de l’ESM (’Ecole supérieure de musique de Bourgogne Franche-Comté)

… mais aussi la participation vendredi 8 octobre à 20h d’une grande vedette du cinéma Brigitte Fossey ( la petite fille du célèbre film « Jeux interdits ») qui propose un concert-lecture intitulé « Gatsby » : mélange de musique de George Gershwin interprétée par Eric Artz au piano et d’extraits de Gatsby le Magnifique, roman emblématique de Francis Scott-Fitzgerald, deux monstres sacrés de la culture mondiale de l’entre-deux-guerres.

Autre nouveauté samedi 9 avril à 20h15, le ciné-concert proposé par l’Orchestre Dijon Bourgogne : Projection de 3 films muets de Buster Keaton accompagnés par l’ODB sur une musique originale de Marc-Olivier Dupin.

Trois jours pour voyager par-delà l’océan et s’enthousiasmer pour ce feu d’artifice musical mêlant musique de chambre, cinéma, littérature, jazz, tango…et les grands concertos pour piano ( Rachmaninoff, Ravel, Gershwin) et violon (Bartok).

Présentation des Folies sur le blog de la Scène Fontainoise (programme détaillé, biographies, photos…) http://lascenefontainoise.over-blog.com/

Réservation conseillée au « Bureau des Folies » rue des Carrois 21121 Fontaine-lès-Dijon tous les jours du 4 au 7 avril 15h – 18h.

Renseignement:06 01 96 12 47

http://www.fontainelesdijon.fr/fr/culture-patrimoine/culture/les-musicales-en-folie

dernière mise à jour : 2022-03-30 par