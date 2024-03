Musicales en Folie » De Beethoven à Ravel, la musique de deux siècles » Fontaine-lès-Dijon, vendredi 5 avril 2024.

La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, vous invite à la 11ème édition des Musicales en Folie les 5-6 et 7 avril 2024 au Centre d’Animation Pierre Jacques.

Ce festival vous permettra d’entendre des chefs d’œuvre des 19e et 20e siècle qui seront interprétés par les plus appréciés des musiciens de nos musicales, par de nouveaux ensembles…sans oublier l’Ensemble Orchestral de Dijon (un des principaux artisans du succès des Folies) et l’orchestre Dijon Bourgogne (Ensemble associé à l’Opéra de Dijon)

Programme

Vendredi 5 avril

– 17h30 Inauguration / concert de Jazz (entrée gratuite)

– 20h *Récital de piano par Anne Queffélec, notre marraine

Beethoven: Les deux dernières sonates Opus 110 et 111

*Concert Symphonique par l’EOD dirigé par Flavien Boy

Saint -Saëns Concerto pour piano n°2 en sol mineur Op.22 par Gaspard Dehaene

Samedi 6 avril

– 11h Concert d’élèves du Conservatoire (Entrée gratuite)

Orchestres d’harmonie « Contes et légendes »

– 14h Récital de piano par Eve-Melody Salom.

Moussorgski Les Tableaux d’une exposition version piano

Ravel Pavane pour une infante défunte

– Borodine Dans les steppes de l’Asie centrale

– 16h Trio Alezan, violon, violoncelle, piano.

Beethoven: Trio » Les esprits » en ré majeur Op.70

Mendelssohn Trio n°1 en ré mineur Op.49

– 20h Concert symphonique par l’EOD

Brahms Symphonie n°2 en ré majeur Op.73

Dimanche 7 avril

– 11h Concert familial par l’Orchestre Dijon Bourgogne ensemble associé à l’Opéra de Dijon

Pièces pour deux pianos (Ravel-Bizet-Poulenc-Saint-Saëns)

Saint-Saëns Le carnaval des animaux

– 14h30 Concert à deux pianos par le duo Arlecchino (Debussy Ravel Saint-Saëns – Poulenc –Piazzolla)

– 16h30 Concert symphonique par l’Ensemble Orchestral de Dijon

Beethoven Concerto pour violon en ré majeur Op.61 par Nathan Mierdl

Moussorgski Les Tableaux d’une exposition (orchestration de Ravel)

Programme détaillé dans le blog http://lascenefontainoise.over-blog.com/

Renseignements 06 01 96 12 47

Réservation au CAPJ 2, rue des Carrois 21121 Fontaine-lès-Dijon

Samedis 23, 30 mars 10h30 –16h30 non stop

– Mercredis 20, 27 mars 15h-18h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

Rue du Général de Gaulle

Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

