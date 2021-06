Cesseras Cesseras Cesseras, Hérault MUSICALES DE SAINT GERMAIN : ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE, COME SORROW Cesseras Cesseras Catégories d’évènement: Cesseras

MUSICALES DE SAINT GERMAIN : ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE, COME SORROW 2021-07-11 17:30:00

EUR 14

Saison 2021

Tout l’été un Dimanche par quinzaine, dans le cadre de la Chapelle St Germain venez profiter de moments de grace de la musique classique

1- Ensemble Près de votre oreille – Come Sorrow

17ème siècle anglais 2-Ensemble Witiza – Aimez-vous Josquin

musique sacré de Josquin des Pres, 15ème siècle 3-Mawaran Quartet

Musique arabo-andalouse du Moyen Orient 4-Ensemble Clematis – Three violons for three kings

Dowland, Simpson, Jenkins, Finger, 17ème siècle anglais En clôture de chaque concert, la dernière note vous sera proposée par nos vignerons Le Festival des « Musicales de Saint Germain » vous accueille pour une nouvelle saison de musique classique dans une chapelle romane classée monument historique et blottie au coeur d’une pinède. La soirée se termine autour d’un verre de vin convivial des vignerons du Minervois. musicalesstgermain@gmail.com +33 4 68 91 28 98 https://www.musicalesstgermain.fr/ Le Festival des « Musicales de Saint Germain » vous accueille pour une nouvelle saison de musique classique dans une chapelle romane classée monument historique et blottie au coeur d’une pinède. La soirée se termine autour d’un verre de vin convivial des vignerons du Minervois. MUSICALES DE SAINT GERMAIN

Dowland, Simpson, Jenkins, Finger, 17ème siècle anglais En clôture de chaque concert, la dernière note vous sera proposée par nos vignerons Mary Barral

