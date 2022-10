MUSICALES DE L’HOTEL DE VILLE : JAZZ EXPLORATIONS II Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

MUSICALES DE L’HOTEL DE VILLE : JAZZ EXPLORATIONS II Montbéliard, 22 janvier 2023, Montbéliard. MUSICALES DE L’HOTEL DE VILLE : JAZZ EXPLORATIONS II

Place St Martin Salons de l’Hôtel de Ville Montbéliard Doubs Salons de l’Hôtel de Ville Place St Martin

2023-01-22 11:00:00 – 2023-01-22

Salons de l’Hôtel de Ville Place St Martin

Montbéliard

Doubs Dans le cadre des musicales de l’Hôtel de Ville PAR LE BAGZ QUARTET

Les musiciens Philippe Bouveret, Jean-Claude André, Pierre Grosjean et Laurent Zemp se retrouvent pour un 2e opus.

Le BAGZ quartet explore les compositions, les revisite, et laisse la part belle à l’improvisation en se promenant dans ce parcours musical imagé, dynamique et poétique…

Philippe Bouveret, saxophone

Jean-Claude André, trompette

Pierre Grosjean, percussions

Laurent Zemp, tuba Réservation indipensable 03 81 99 22 57 ou pole.culture@montbeliard.com

> Entrée libre En partenariat avec la Ville de Montbéliard pole.culture@montbeliard.com +33 3 81 99 22 57 Salons de l’Hôtel de Ville Place St Martin Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Salons de l'Hôtel de Ville Place St Martin Ville Montbéliard lieuville Salons de l'Hôtel de Ville Place St Martin Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

MUSICALES DE L’HOTEL DE VILLE : JAZZ EXPLORATIONS II Montbéliard 2023-01-22 was last modified: by MUSICALES DE L’HOTEL DE VILLE : JAZZ EXPLORATIONS II Montbéliard Montbéliard 22 janvier 2023 Doubs Montbéliard Place St Martin Salons de l'Hôtel de Ville Montbéliard Doubs

Montbéliard Doubs