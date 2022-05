Musicales de la Forêt – Scidelus & Black Limbo, 11 août 2022, .

Musicales de la Forêt – Scidelus & Black Limbo

2022-08-11 – 2022-08-11

EUR 0 0 19h : Dans un style envoutant entre Chill et Trip-hop, Sicdelis est un tout nouveau projet musical qui commence à gagner l’attention de fans de musique.

20h30 : Duo soul blues pop : 2 voix, 1 clavier et 1 guitare.

Ambiance de fête garantie !

Buvette et restauration.

