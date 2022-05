Musicales de la Forêt – Lou Beurier & Les Frisés Levier Levier Catégories d’évènement: Doubs

Levier

Musicales de la Forêt – Lou Beurier & Les Frisés Levier, 21 juillet 2022, Levier. Musicales de la Forêt – Lou Beurier & Les Frisés Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier

2022-07-21 – 2022-07-21 Route de Septfontaine Camping de la Forêt

Levier Doubs Levier EUR 0 0 19h : Concert de Lou Beurier, une jeune chanteuse originaire du Doubs.

20h30 : Concert du groupe Les Frisés. Dans le style Pop rock, ils vous emportent en reprenant des morceaux et en les revisitant.

Buvette et restauration. Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier

