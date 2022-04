Musicales de la Forêt – Jean Rigo & Loumwé Levier Levier Catégories d’évènement: Doubs

Levier

Musicales de la Forêt – Jean Rigo & Loumwé Levier, 18 août 2022, Levier.

2022-08-18 19:00:00 – 2022-08-18 23:00:00 Route de Septfontaine Camping de la Forêt

Levier Doubs Levier EUR 0 0 19h : Dans un style envoutant entre Chill et Trip-hop, Sicdelis est un tout nouveau projet musical qui commence à gagner l’attention de fans de musique.

20h30 : Loumwé : Groupe de Blues-Rock régional refondé il ya une dizaine d’années , ce groupe propose un répertoire énergique autour de la musique.

Ambiance de fête garantie !

