Musicales de la Forêt – Gilles Petitjean

Musicales de la Forêt – Gilles Petitjean, 4 août 2022, . Musicales de la Forêt – Gilles Petitjean

2022-08-04 – 2022-08-04 EUR 0 0 Une soirée de folie avec Gilles Petitjean qui proposera des reprises pop-rock et quelques unes de ses compositions pour le meilleur public de la terre.

Ambiance de fête garantie !

Buvette et restauration. Une soirée de folie avec Gilles Petitjean qui proposera des reprises pop-rock et quelques unes de ses compositions pour le meilleur public de la terre.

Ambiance de fête garantie !

Buvette et restauration. dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville