2022-07-28 – 2022-07-28 EUR 0 0 19h : Concert de Amaury Faivre, un artiste de blues accoustique.

20h30 : Route 71 un groupe qui reprend des standars du Rock Blues national et international.

Buvette et restauration.

