Musicales de Fontaine “Récital de piano Gaspard Dehaene” Centre d’Animation Pierre Jacques, 18 novembre 2021, Fontaine-lès-Dijon.

Musicales de Fontaine “Récital de piano Gaspard Dehaene”

Centre d’Animation Pierre Jacques, le jeudi 18 novembre à 20:00

Gaspard Dehaene est l’invité de prestigieuses salles et festivals tant en France qu’à l’étranger : Philharmonie de Paris, la Roque d’Anthéron, Folle Journée de Nantes, Festival Chopin à Nohant, Radio France Montpellier, Chopin à Bagatelle, Festival 1001 Notes, Carnegie Hall de New York, OJI Hall de Tokyo, Philharmonie d’Ekaterinenburg, Jeunes Artistes de Pékin… en récital comme en concerto sous la baguette de chefs tels que Dmitry Liss, Elena Schwarz, Mihhaïl Gerts… avec différents orchestres dont le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre Philharmonique de l’Oural et l’Orchestre Pasdeloup. La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon a le plaisir de vous inviter à assister au récital de piano que donnera Gaspard Dehaene jeudi 18 novembre à 20h au Centre Pierre Jacques de Fontaine-lès-Dijon, rue des Carrois. Chambriste passionné partageant la scène avec A. Queffélec, V. Julien-Laferrière, P. Meyer, P. Génisson, G. Caussé… Gaspard Dehaene est un partenaire privilégié d’Adrien Boisseau, avec lequel il a enregistré deux albums. Sensible également au répertoire du Lied et de la Mélodie, il collabore avec la mezzo-soprano Victoire Bunel au sein de la fondation Orsay-Royaumont. La musique de son temps lui tient à cœur. Sollicité à maintes reprises par différents compositeurs, il eut en particulier le privilège de créer « une page d’éphéméride » de Boulez et d’étudier l’œuvre avec le compositeur. Après deux albums solo salués par la presse, « Fantaisie » et « Vers l’ailleurs », il poursuit sa collaboration avec le label 1001 Notes pour son troisième disque : « À la Mazur » dédié à Chopin. Lauréat du prix Pro Musicis et « Génération Spedidam », Gaspard Dehaene est également artiste Steinway. Gaspard Dehaene nous propose ce magnifique programme : – Mozart, rondo en la mineur K.511 – Chopin, 4ème ballade en fa mineur Op.52 – Liszt , 2 études d’éxécution transcendante : – Chasse-neige, en si bémol mineur – Mazeppa, en ré mineur – Beethoven, sonate « Hammerklavier » Op.106

Tarifs : Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 10€ /Tarif étudiant : 5,50€ / Gratuit pour les – de 18 ans

La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon a le plaisir de vous inviter à assister au récital de piano que donnera Gaspard Dehaene jeudi 18 novembre à 20h CAPJ

Centre d’Animation Pierre Jacques Rue des Carrois Fontaine-lès-Dijon 21121 Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T21:30:00