Musicales de Fontaine : Récital de piano de Gaspard Dehaene Fontaine-lès-Dijon, 18 novembre 2021, Fontaine-lès-Dijon. Rue des Carrois Centre d'Animation Pierre Jacques

2021-11-18 20:00:00 – 2021-11-18 21:40:00 Rue des Carrois Centre d’Animation Pierre Jacques

EUR 16 Programme du récital de piano de Gaspard Dehaene – Mozart, rondo en la mineur K.511

– Chopin, 4ème ballade en fa mineur Op.52

– Liszt , 2 études d’éxécution transcendante :

– Chasse-neige, en si bémol mineur

– Mazeppa, en ré mineur

– Beethoven, sonate « Hammerklavier » Op.106 Renseignements : tel : 06 01 96 12 47

Blog : http://lascenefontainoise.over-blog.com/ Informations pratiques :

En conformité avec les annonces gouvernementales, le Passe sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans.

Pensez à le préparer à l’avance

