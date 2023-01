Musicales de Fontaine ” Ondine et le Faune ” Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Fontaine-lès-Dijon

kb:France2721

Musicales de Fontaine ” Ondine et le Faune ” Fontaine-lès-Dijon, 2 février 2023, Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon. Musicales de Fontaine ” Ondine et le Faune ” 2 Rue du Général de Gaulle Centre d’Animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or Centre d’Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle

2023-02-02 20:00:00 – 2023-02-02 21:30:00

Centre d’Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle

Fontaine-lès-Dijon

Côte-d’Or Fontaine-lès-Dijon EUR 10 16 La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, vous invite à un récital “Flute traversière – piano” : Des paysages sonores délicats, insolites, colorés vous transporteront dans une nature luxuriante, parfois effrayante, peuplée de personnages mythologiques et légendaires.

Depuis l’antiquité, on associe la flûte aux vertus surnaturelles et à la vie pastorale. C’est l’instrument de l’harmonie intérieure, de l’inspiration, de la sagesse divine. Elle sert d’attribut à de nombreuses divinités. Dans la mythologie grecque, la mélodie de Pan, protecteur des bergers et de la nature, surpasse celle des oiseaux. Les faunes de la mythologie romaine sont souvent représentés jouant de la flûte. Krishna, célèbre dieu de l’hindouisme est connu pour être un excellent joueur de flûte. Ce récital est conçu sous forme d’un concert commenté autour d’œuvres de Reinecke, Roussel, Debussy et De Falla : • Carl Reinecke (1824-1910)

Sonate « Ondine » Opus 167

• Albert Roussel (1869-1937)

« Joueurs de flûte », extraits Pan / Tityre / Krishna

• Claude Debussy (1862-1918)

« Prélude à l’après-midi d’un faune », transcription de Gustave Samazeuilh

• Manuel De Falla (1876-1946)

« Danse rituelle du feu », transcription de Paul Kochanski Camille Girod, flûte traversière et lecture

Après avoir étudié à Dijon puis Genève, Camille Girod est invitée à se produire avec des ensembles de renom tels que l’Orchestre de chambre de Genève, l’ensemble Contrechamps ou l’Orchestre Dijon Bourgogne. Ses ouvertures musicales diverses mêlées à sa pratique du théâtre lui permettent des rencontres et créations multidisciplinaires. Elle enseigne la flûte traversière au CRC de Chenôve. Clara Adam, piano

Clara Adam enseigne le piano au CRC de Chenôve et à l’Association Culturelle Fontainoise. Parallèlement, elle se produit régulièrement en musique de chambre, accompagnement chanteurs ou soliste. Son approche didactique de la musique l’amène à créer notamment les spectacles « Compositrices de l’ombre » ou « Frédéric Chopin, la note bleue ». Tous les détails sur le blog : http://lascenefontainoise.over-blog.com/ http://lascenefontainoise.over-blog.com/ Centre d’Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Fontaine-lès-Dijon, kb:France2721 Autres Lieu Fontaine-lès-Dijon Adresse Fontaine-lès-Dijon Côte-d'Or Centre d'Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle Ville Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon lieuville Centre d'Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon Departement Côte-d'Or

Musicales de Fontaine ” Ondine et le Faune ” Fontaine-lès-Dijon 2023-02-02 was last modified: by Musicales de Fontaine ” Ondine et le Faune ” Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon 2 février 2023 2 Rue du Général de Gaulle Centre d'Animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon Côte-d'Or Côte-d'Or Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon kb:France2721

Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon Côte-d'Or