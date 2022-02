Musicales de Fontaine : Nostalgic Orient-Express Centre d’Animation Pierre Jacques, 10 février 2022, Fontaine-lès-Dijon.

Musicales de Fontaine : Nostalgic Orient-Express

Centre d’Animation Pierre Jacques, le jeudi 10 février à 20:00

Imaginez-vous à Paris au départ de ce mythique train qu’est l’Orient-Express. La mezzo-soprano Cathia Lardeau et la pianiste Glawdys Wild vous accueillent sur le quai de la gare…et en attendant le départ, elles vous proposent de patienter avec Francis Poulenc, André Messager, Léonard Bernstein et ChicK Coréa. Vous voilà maintenant dans un luxueux wagon de style art déco. Lentement, les paysages défilent à travers les fenêtres des cabines, laissant imaginer les langues et les coutumes de chaque pays parcouru : Trois escales sont prévues: Vienne, Athènes et Venise, où vous pourrez entendre des œuvres de Franz Lehar, Oscar Strauss, Gabriel Fauré, Debussy, Ernest Chausson, Hugo Wolf, Reynaldo Hahn, Giacomo Puccini,… **GLAWDYS WILD, Piano** Après avoir étudié le piano, l’accompagnement et l’orgue dans les classes des Conservatoires de Reuil-Malmaison, Paris ainsi qu’à l’Ecole Normale Supérieure de musique, Glawdys Wild poursuit dès 2012 sa formation artistique et pédagogique à l’Ecole Supérieure de Musique Bourgogne Franche-Comté. Elle bénéficie durant son parcours des conseils de musiciens tels que Thierry Rosbach, Ariane Jacob, Cécile Hugonnard-Roche, Denis Pascal et Réna Shereshevskaya. Elle enseigne le piano au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence-Romans Agglomération. **CATHIA LARDEAU, Mezzo-soprano** Après des études de musicologie à l’université Lumière Lyon 2, Cathia Lardeau est admise au Royal Northern College of Music (Grande-Bretagne) ; en 2006, elle se perfectionne à la Hochschule für Musik Mendelssohn Bartholdi de Leipzig. En 2008, elle est la plus jeune des finalistes pour le Elisabeth Harwoord Memorial Trust Award et pour le RNCM Gold Medals. Elle intègre ensuite l’Opéra de Flandres, le Collegium Vocale de Gand, les Choeurs de Radio France et participe au festival de Glyndebourne. Elle obtient en 2013 un Master de chant au CNSMD de Lyon. Elle enseigne le chant au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence-Romans Agglomération. Le prix du voyage pour traverser l’Europe en compagnie de ce duo lyrique: Pour monter dans l’Orient Express, vous devrez porter un masque et être en possession d’un passe vaccinal.

– Billet normal : 16€- Billet réduit : 10€- Carte culture : 5,5 €- Gratuit jusque 18 ans

Centre d’Animation Pierre Jacques Rue des Carrois Fontaine-lès-Dijon 21121 Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or



