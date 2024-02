Musicales de Fontaine » Duo Corps et Ames » Centre d’Animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon, jeudi 8 février 2024.

La Scène Fontainoise vous invite jeudi 8 février à 20h au CAPJ de Fontaine-lès-Dijon à un concert du duo Cordes et Âmes composé de Sara Chenal au violon et Olivier Pelmoine à la guitare et consacré aux chansons populaires espagnoles.

Leur jeu vibrant et sensuel servi d’une parfaite maîtrise instrumentale, leur complicité évidente, communicative avec le public, sont autant d’éléments contribuant à l’alchimie de ce surprenant duo crée en 2001…qui s’est lancé avec art et enthousiasme vers un répertoire sur mesure, mêlant improvisation et transcriptions originales: musiques de tous temps et de tous horizons, ancienne, classique, contemporaine, musiques d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud ou d’Espagne.

Canciones Españolas Le duo violon guitare est tout naturellement adapté au caractère de cette musique tour à tour poétique, envoûtante, endiablée et toujours colorée.

Au programme de ce concert des Canciones de Pablo de Sarasate, Fernando Sor, Miguel Llobet, Manuel de Falla, Maurice Ohana et Gilbert Clamens (ne´ en 1939) » Suite d’e´te´ » de´die´e au duo Cordes et Âmes

Les interprètes

– Sara Chenal Prix mention très bien de violon au Conservatoire National Supérieur de musique de Lyon en 2003, Sara Chenal a suivi le cycle de perfectionnement de violon au Rotterdams Conservatorium ainsi que le celui de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Membre de l’opéra de Dijon de 1996 à 2001, elle s’oriente ensuite vers une carrière de soliste et chambriste tout d’abord en trio cordes et piano puis avec le guitariste Olivier Pelmoine. Ce duo Cordes et Âmes , lauréat du concours international Mauro Giuliani de Bari, soutenu par le mécénat Société Générale, effectue près de 250 concerts avec les Jeunesses Musicales de France.

Depuis 2006 elle est le 1er violon du quatuor à cordes Sine Qua Non dont elle est membre fondateur et joue fréquemment dans d’autres formations de chambre.

Invitée comme soliste ou violon solo d’ensembles orchestraux, elle s’investit également dans la musique contemporaine.

Sara Chenal est professeur titulaire de violon et musique de chambre au conservatoire de Paris 9ème.

– Olivier Pelmoine Concertiste éclectique, Olivier Pelmoine s’est inventé un chemin personnel nourri de ses expériences multiples. Passionné par la guitare dès l’enfance, il joue du blues-rock dans ses Hautes-Alpes natales. Sa soif d’apprendre lui fait découvrir la musique classique, qu’il approfondit au Conservatoire de Dijon, avant de consacrer ses études supérieures à l’Ecole Normale et au Conservatoire National Supérieur de Paris où il obtient les plus hautes distinctions.

En récitals, en duo ou en formations variées de musique de chambre, il s’est produit en France dans des salles prestigieuses.

Sa rencontre avec la violoniste Sara Chenal, avec laquelle il fonde le duo Cordes et âmes est déterminante pour ces deux interprètes.

Directeur artistique du festival Guitares à Dijon , il fonde en 2013 l’association Cordes d’Or afin de promouvoir en Bourgogne son instrument sous toutes ses facettes. Ce festival vient de fêter ses 10 ans du 19 au 21 janvier 2024 par des concerts et master class au Palais des ducs de Bourgogne et au Cellier de Clairvaux.

Professeur titulaire d’enseignement artistique, il enseigne la guitare depuis 2009 au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon, à l’Ecole Supérieure de musique de Bourgogne-Franche- Comté.

Renseignements 06 01 96 12 47

Tous les détails sur le blog http://lascenefontainoise.over-blog.com/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08

fin : 2024-02-08

Centre d’Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle

Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

