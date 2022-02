Musicales de Fontaine Centre d’Animation Pierre Jacques, 10 mars 2022, Fontaine-lès-Dijon.

**Pierre Génisson, le clarinettiste que tout le monde s’arrache… il joue partout…et le 10 mars, il sera à Fontaine-lès-Dijon.** **Pierre Génisson** est l’un des meilleurs représentants de l’école des vents français. Lauréat du Prestigieux Concours International Carl Nielsen, il remporte le 1er Prix et le Prix du public du Concours international Jacques Lancelot de Tokyo. Ses disques parus sous le label Aparté ont été largement récompensés par la critique internationale (Diapason d’or, Choc de l’année de Classica, ffff de Télérama, « CD of the week » du Sunday Times, Gramophone, Clef d’Or de Resmusica…) Pierre Génisson s’est formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Après y avoir obtenu les premiers prix de clarinette et de musique de chambre à l’unanimité, il est allé se perfectionner à l’University of Southern California de Los Angeles où il a obtenu un ‘Artist Diploma’. **David Kadouch**, après le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, entre dans la classe de Dmitri Bachkirov et poursuit sa formation auprès de Maurizio Pollini et Daniel Barenboim. A 13 ans, David Kadouch joue sous la direction d’Itzhak Perlman au Metropolitan de New York, et l’année suivante au Carnegie Hall. Il fait partie de la jeune génération des solistes déjà très sollicités en France et à l’étranger.Il a été nommé Révélation Jeune Talent aux Victoires de la Musique en 2010. **Programme :** **•Robert Schumann (1810-1856) : Fantasiestücke Op.73 en la mineur.** En trois mouvements sans interruption, cette pièce composée en 1849 passe d’une mélancolie initiale à une magnifique exubérance…une très belle œuvre romantique. Schumann a écrit quatre œuvres qu’il a intitulées “Fantasiestücke”, signifiant ainsi son intérêt pour une forme musicale assez libre et spontanée. •Johannes Brahms (1833 – 1897) : Sonate Op 120 n°1 en fa mineur. Écrite pour clarinette (ou alto) en 1894 après la rencontre de Brahms avec le clarinettiste Mühlfeld, c’est un hommage fait à cet instrument et ses multiples possibilités. Brahms, s’il a composé pour tous les genres musicaux excepté l’opéra, a consacré ses dernières années à la musique de chambre dont les deux sonates Op.120 sont les œuvres ultimes. •Serge Prokoviev (1891 – 1953) : Sonate Op 94 en ré majeur. Conçue pour flûte et piano, elle sera, à la demande de David Oïstrakh, transcrite pour violon. De forme classique (quatre mouvements et deux thèmes), elle fut composée en 1942 après le retour de Prokoviev en Russie en 1936. Caractérisée par une pression rythmique continue, le compositeur s’y exprime, comme il le revendique, de façon “simple et neuve”.

Tarif plein : 16€ Tarif réduit :10€ Tarif Carte jeune : 5,50€ Gratuit pour les moins de 18 ans

Centre d’Animation Pierre Jacques Rue des Carrois Fontaine-lès-Dijon 21121 Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or



2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T21:30:00