Pendant 10 jours le conservatoire fait sa comédie… musicale !

Cette année, c’est dans un tourbillon de danse, de claquette, de théâtre et de chant que notre évènement annuel LA QuinZAINE de décembre s’apprête à vous accueillir.

Comme toujours, artistes- enseignants, élèves et toute l’équipe du conservatoire se mettent en quatre !

Illuminer décembre avec Alice et son pays des merveilles dans une comédie musicale spécialement, composée par Guilhaume Bernard, mais aussi avec Brecht et son opéra de Quat’sous, avec les yeux et les voix de Sophie Hervé, Noël revisité en chansons par la filière voix, Stripsody forever, florilège instrumental de « tunes » américains du nord et du sud…

Bref une belle poignée de paillettes qui fera scintiller le conservatoire, des moments pour tous les âges et tous les goûts pour se retrouver aux quatre coins de notre arrondissement.

On vous y attend nombreux… n’oubliez pas de réserver !

STRIPSODY FOREVER

VENDREDI 8 DÉCEMBRE à 19h30 HÔPITAL BRETONNEAU

Un spectacle musical de Rachel Guilloux et Alma Cuarteto, musicien.nes : Rachel Guilloux, voix, Marie-Françoise Maumy, accordéon, Lester Chio Alonso, clarinettes, Leonardo Sánchez, guitare et arrangements.

Stripsody Forever est un clin d’œil à la cantatrice Cathy Berberian qui chercha toute sa vie le moyen d’échapper à une seule identité vocale et se libéra des contraintes stylistiques de toute une époque bien conservatrice. À leur tour, Rachel Guilloux et Alma Cuarteto, décloisonnent tous les genres et tous les styles musicaux, allant de Monteverdi aux Beatles en passant par la comédie musicale, le tango, le fado, la bossa nova, l’opéra et la chanson napolitaine.

UNE MÉLODIE DU BONHEUR

MARDI 12 DÉCEMBRE à 19h ÉGLISE DE LA RÉDEMPTION

Chœurs d’enfants de la Filière voix, chœur d’adultes, direction : Aurélien Adhumeau, Jeanne di Mascio et France de La Hamelinaye, piano: Pierre Santus

Le chant choral est souvent associé à l’image d’Epinal que l’on se fait du temps de Noël. Cédez au plaisir de fredonner les classiques de votre enfance et profitez de l’occasion pour découvrir de petits opus méconnus de l’époque baroque à nos jours en faisant la part belle la comédie musicale. Une douce soirée en perspective pour les petits, leurs parents et leurs grand-parents!

Durée : 1h

UNE SCÈNE POPULAIRE

présentée par la classe de la scène populaire

JEUDI 14 et VENDREDI 15 DÉCEMBRE à 19h AUBERGE DE JEUNESSE YVES ROBERT

Sur une trame narrative inspirée de Bertolt Brecht et des arrangements de thèmes musicaux de Kurt Weill

Direction musicale : Philippe Macé, chef de chant : Agnès Bonjean, mise en scène : Sophie Hervé, scénographie / décors : Loup Thévenin, film : Jean Seban et les artistes de la scène populaire

Percussions, clavier, banjo, trombone, trompette, saxophones, clarinettes avec Joe Quitzke, Agnès Bonjean, Marie-Ange Martin, Tristan Mauguin, Johann Nardeau, Eric Barret, Philippe Ortega et Lester Chio

Librement inspiré de l’Opéra des Gueux, œuvre d’un genre nouveau créée en 1928 à Berlin, ce concert vous entraînera dans les méandres d’une histoire impitoyable, sombre et grinçante.

Dès le lever de rideau, les acteurs arborent de grands airs, ont des gestes tragiques et lancent des regards terribles … Nous voilà plongés dans l’univers noir de la misère, du banditisme et de la prostitution … Mais la magie du spectacle opère et nous passons rapidement des larmes au rire !

Venez partager avec nous ce beau moment de pure création haut en couleurs et riche en rebondissements, brillamment interprété par les élèves de pratique amateur de la classe de la Scène populaire du CMA18, dirigés par Sophie Hervé, saisis en image par la caméra de Jean Seban et accompagnés tout au long de ce voyage par un ensemble de musiciens professionnels.

À partir de 10 ans

Durée : 2h30

WIND SIDE STORIES

MERCREDI 20 DÉCEMBRE à 19h MAIRIE DU 18e

Les classes de tuba de Jonas Real, de saxophone de Philippe Ortega et de trompette de Johann Nardeau, programme constitué autour de deux comédies musicales mythiques : Porgy and Bess et West Side Story.

Un hommage à deux des plus grands compositeurs américains, George Gershwin et Leonard Bernstein, qui ont su moderniser les codes de l’Opéra et faire infuser le swing dans la musique classique. Les titres phares de ces œuvres seront joués par des petits ensembles de musique de chambre constitués de cuivres : trompettes, tubas et de bois et saxophones

Durée : 30 min

HISTOIRES, CHANSONS ET CLAQUETTES

MARDI 19 DÉCEMBRE à 19h30 MAIRIE DU 18e

Les classes de danse de Vanessa Leprince et Catherine Friderich, de percussions de Julien Beranger et Joe Quitzke, de harpe d’Eva Debonne, de flûtes de Juliette Renard et Claire Marchal. Musiques de Cole Porter, George Gershwin, Paul Hindemith, Violetta Cruz…

Des histoires, en chanson, en danse, en rythmes… tout est là pour la comédie musicale ! Ici, la comédie est poétique, enlevée, contemporaine, en souffles, en sons et en mouvements !

Durée : 1h15

JOUONS SOUS LA PLUIE

MERCREDI 20 DÉCEMBRE à 19h30 MAIRIE DU 18e

Création collective

La classe de théâtre de cycle 1 et l’atelier inter-cycles de Margot Faure, l’atelier danse pour les acteurs de Vanessa Leprince, l’atelier technique vocale pour les acteurs de Jeanne Di Mascio et, les classes de danse de Joanna Feder et de Vanessa Leprince

Du répertoire théâtral classique : Marivaux, Musset, Shakespeare, Molière, Beaumarchais… aux chansons et aux chorégraphies, des extraits de films (Jacques Demy, Chantons sous la pluie, West side story, Lala land…).

En traversant les grands textes du répertoire classique les élèves interrogeront le langage amoureux, la condition humaine, celle des femmes et la question du travestissement souvent présent pour éprouver l’autre. Et pour que l’amour résonne fort, les textes seront accompagnés de transitions chantées et dansées issues de comédies musicales.

