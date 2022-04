MUSICALES 2022 – Concert du 18 avril 2022 Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Catégories d’évènement: Frahier-et-Chatebier

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône 10 EUR L’ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 26ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 16 au 24 avril 2021. Lundi 18 avril – Eglise de Frahier – 17h00

Fleurs Noires est un orchestre composé de dix musiciennes argentines et françaises.

Elles mélangent leurs différences culturelles à l’originalité de leur répertoire.

Les Fleurs Noires nous embarquent dans cette odyssée enivrante mêlant classe, élégance, fraîcheur et … culot! Autres concerts :

Samedi 16 avril – Salle des Fêtes de Clairegoutte – 20h30 avec le groupe SK Quartet

Samedi 23 avril – Salle des Fêtes de Clairegoutte – 20h30 avec le groupe ABCd’airs ,

