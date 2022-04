MUSICALES 2022 – Concert du 16 avril 2022 Clairegoutte, 16 avril 2022, Clairegoutte.

MUSICALES 2022 – Concert du 16 avril 2022 rue de la broche Salle des fêtes Clairegoutte

2022-04-16 – 2022-04-16 rue de la broche Salle des fêtes

Clairegoutte Haute-Saône

10 EUR L’ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 26ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 16 au 24 avril 2021.

Samedi 16 avril – Salle des Fêtes de Clairegoutte – 20h30

Le groupe SK Quartet alternent entre compositions personnelles et pièces de jazz des années 1920 à nos jours. ( inspiration Miles Davis, Ray Charles, Louis Armstrong,

Duke Ellington, John Coltrane, Jaco Pastorius, etc … ). Ces quatre artistes vous

proposeront un concert diversifié et de qualité.

Autres concerts :

Lundi 18 avril – Eglise de Frahier – 17h00 avec le groupe Fleurs Noires ,

Samedi 23 avril – Salle des Fêtes de Clairegoutte – 20h30 avec le groupe ABCd’airs ,

Dimanche 24 avril – Cinéma Select de Plancher-les-Mines – 15h00 avec le Quatuor Paradiso.

L’ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 26ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 16 au 24 avril 2021.

Samedi 16 avril – Salle des Fêtes de Clairegoutte – 20h30

Le groupe SK Quartet alternent entre compositions personnelles et pièces de jazz des années 1920 à nos jours. ( inspiration Miles Davis, Ray Charles, Louis Armstrong,

Duke Ellington, John Coltrane, Jaco Pastorius, etc … ). Ces quatre artistes vous

proposeront un concert diversifié et de qualité.

Autres concerts :

Lundi 18 avril – Eglise de Frahier – 17h00 avec le groupe Fleurs Noires ,

Samedi 23 avril – Salle des Fêtes de Clairegoutte – 20h30 avec le groupe ABCd’airs ,

Dimanche 24 avril – Cinéma Select de Plancher-les-Mines – 15h00 avec le Quatuor Paradiso.

rue de la broche Salle des fêtes Clairegoutte

dernière mise à jour : 2022-03-30 par