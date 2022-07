Musicaleo – soirée concert Pau, 8 juillet 2022, Pau.

Musicaleo – soirée concert

Parc de Léo Lagrange 41 Rue du Colonel Gloxin Pau Pyrénées-Atlantiques

2022-07-08 18:00:00 – 2022-07-08 22:30:00

Parc de Léo Lagrange 41 Rue du Colonel Gloxin

Pau

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Une soirée qui sera intergénérationnelle, conviviale et familiale, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Au programme :

– 18h : ensemble piano-accordéon

– 20h30 : le groupe « Pipit Farlouse » (trio accordéon, clarinette + trompette, et percussions) :

« Pipit Farlouse c’est une musique migratrice, un répertoire dansant de musiques du monde.

C’est aussi le nom d’un petit oiseau, comme lui, elles chantent joyeusement les airs d’ici et d’ailleurs et vous partagent avec un plaisir contagieux leur musique vivifiante. »

+33 5 59 06 67 00

Maison pour tous Léo Lagrange

Parc de Léo Lagrange 41 Rue du Colonel Gloxin Pau

