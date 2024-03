Musicalement vôtre Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, jeudi 20 juin 2024.

Musicalement vôtre Café musical Jeudi 20 juin, 19h30 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Séance spéciale « programmation de la Scène Nationale d’Albi-Tarn »

Café musical

En présence d’Anthony Lopes, attaché aux relations avec le public de la Scène Nationale d’Albi-Tarn

Une belle occasion de découvrir la programmation musicale 2024-2025 de la Scène Nationale d’Albi-Tarn ainsi que les artistes invités à « l’Albi Jazz Festival 2025 ».

De belles découvertes en perspective qui, sans aucun doute, donneront envieaux passionnés de musique, d’humour et de danse d’investir les salles de la SNAT et qui seront à retrouver dans le fonds musical des MéGA.

Adultes / adolescents.

