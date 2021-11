Musicale Horloge 3 Tracy-le-Mont, 13 novembre 2021, Tracy-le-Mont.

Musicale Horloge 3 Tracy-le-Mont

2021-11-13 20:30:00 – 2021-11-13 23:00:00

Tracy-le-Mont Oise Tracy-le-Mont

« Quand Stag, la guitare à la main et des mots plein la bouche qu'il gueule, chante, murmure et fracasse sur les murs de l'injustice, rencontre Hervé Legeay, le guitariste atypique et virtuose (Sanseverino et beaucoup d'autres), cela donne un mélange détonnant aux effluves résolument Rock'N Roll. De la chanson impopulaire et qui GRATTE?!? ».

Il vient à l’Horloge accompagné de Johann Riche à l’accordéon, présenter son prochain album et à n’en pas douter, les diverses influences de ce trio bien déjanté nous promettent une chaude soirée mouvementée que les connaisseurs et les curieux ne manqueront sûrement pas.

Stag : Guitare, chant

Hervé Legeay : Guitare

Johann Riche : Accordéon

SUIVEZ…

Stag : https://staguev.com/

Johann Riche : https://www.facebook.com/Johann-Riche-78695712480/

Hervé Legeay : http://autourdesanseverino.free.fr/autourdesanseverino_Herve_Legeay.html

contact@traces-et-cie.org https://www.traces-et-cie.org/

Traces & Cie

Tracy-le-Mont

