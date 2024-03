Musicalarue à domicile MELISSMELL Chez Philippe Escource, jeudi 4 avril 2024.

Musicalarue à domicile MELISSMELL Chez Philippe Escource Landes

Sur trois week-ends d’avril, l’association propose trois artistes différents qui s’invitent chez les habitants. Les spectacles sont suivis d’un goûter ou d’un repas réunissant les hôtes, les artistes et le public. Bien au chaud, dans le salon d’un voisin, seul, en famille ou entouré de ses amis, Les Domiciles sont l’occasion de vivre une parenthèse intime et inédite.

MELISSMELL La chanteuse va donner le coup d’envoi de l’édition 2024 des domiciles avec ses mélodies rock et ses textes poétiques et engagés. Une puissance primale et viscérale à la rage contestataire habite celle qui poursuit sa route en dehors des lignes droites. La voix de Melissmell, c’est la voix d’une artiste en survie, qui a connu la rue et l’identité du sans-abri. Il vient de là ce cri à la fois puissant et vulnérable qui fait d’elle une artiste totalement à part sur la scène française.

Sur réservation 8 8 EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Chez Philippe 138 Lieu-dit Mayne

Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine

