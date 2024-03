Musicalarue à domicile Mathieu Boogaerts Chez Séverine et Fabien Labouheyre, jeudi 18 avril 2024.

Sur trois week-ends d’avril, l’association propose trois artistes diff érents qui s’invitent chez les habitants de la Communauté de Communes Coeur Haute Lande. Les spectacles sont suivis d’un goûter ou d’un repas réunissant les hôtes, les artistes et le public. Bien au chaud, dans le salon d’un voisin, seul, en famille ou entouré de ses amis, Les Domiciles sont l’occasion de vivre le temps d’une soirée ou d’un après-midi, une parenthèse intime et inédite.

Mathieu Boogaerts clôturera cette édition avec ses morceaux doux et dansants. Auteur, compositeur et interprète, il propose des textes ciselés et poétiques. Grand voyageur, curieux et expérimentateur, sa musique recèle toujours cette petite pointe d’ailleurs Sur scène, toujours prompt à échanger avec le public, il fait de chacun de ses concerts un moment délicieux, généreux et unique.

Sur réservation 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Chez Séverine et Fabien 475 route de Solférino

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine

