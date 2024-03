Musicalarue à domicile Cie TOUJOURS LA « cartable » Chez Simon et Frédéric Maillères, samedi 13 avril 2024.

Musicalarue à domicile Cie TOUJOURS LA « cartable » Chez Simon et Frédéric Maillères Landes

L’association propose trois artistes différents qui s’invitent chez les habitants sur le mois d’avril. Les spectacles sont suivis d’un goûter ou d’un repas réunissant les hôtes, les artistes et le public. Bien au chaud, dans le salon d’un voisin, seul, en famille ou entouré de ses amis, Les Domiciles sont l’occasion de vivre une parenthèse intime et inédite.

Cie TOUJOURS LA Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une classe de CE1. La comédienne, Gloria Da Queija, interprète tous les personnages, de l’enseignante aux enfants en passant par les collègues et l’inspecteur. Dans ce condensé de notre société vue à hauteur d’enfant, nul besoin de décor ni d’artifices pour imaginer l’école, ses tables et ses cahiers, les portes qui claquent et les petits pieds qui courent le long du couloir.

Sur réservation 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Chez Simon et Frédéric 270 chemin de Pabouille

Maillères 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Musicalarue à domicile Cie TOUJOURS LA « cartable » Maillères a été mis à jour le 2024-03-23 par OT Cœur Haute Lande