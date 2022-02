Musical show « starmedia » Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Musical show « starmedia » Cinéma le Cin'étoiles 13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène

2022-05-15 15:30:00

Sainte-Sigolène Haute-Loire Sainte-Sigolène EUR 20 20 « Musical Show » : une troupe de chanteurs amateurs amoureux de l’univers des comédies musicales.

Un spectacle à ne pas manquer !

Renseignements et réservations Office de Tourisme. +33 4 71 66 13 07 Cinéma le Cin’étoiles 13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène

