LE CLAN MC LEOD MUSICAL Lille, 24 novembre 2023, Lille.

Concert, mini open mic et open tag.

Les immortel.les du Clan Mc Leod, ce sont les rappeur·ses, DJs, beatmakers, graffeurs, membres de l’association. Le rap est la force vitale qu’ils.elles dégagent autour de valeurs positives : entraide, écoute, soutien, partage et bonne humeur. GO OUT les racistes, sexistes, homophobes, transphobes, et autres relous violents !

Le Clan Mc Leod (les hommes et femmes du Nord), c’est une association artistique, musicale, participative ayant pour objectifs le partage et le développement du Hip Hop du Nord et d’ailleurs. Le but est de se rassembler comme on le fait dans les opens mics ou les soirées freestyle en cherchant à bâtir un grand collectif.

Notre but est de promouvoir la culture hip-hop et les arts urbains à travers des valeurs positives de diversité et d’entraide.

Site officiel

Facebook

MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

rap open mic