LA FUREUR DU MARDI SOIR MUSICAL Lille, 21 novembre 2023, Lille.

Retrouvez le fameux jeu par équipe mélange de blind test et autres épreuves épiques.

On vous prépare des animations de fou pour se marrer et bien commencer ce festival culture bar-bars !

Inscription (gratuite) et règlement le soir même, des goodies à gagner.

Evènement Facebook

MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T23:00:00+01:00

blind test jeu par équipe